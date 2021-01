Lega Pro | Magrì nel direttivo Lega Pro

Il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì eletto come membro del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Un importante risultato per tutti il calcio pugliese per un riconoscimento di lavoro e serietà per lo stesso Magrì che ha ricevuto la nomina nel corso della votazione nella quale che ha confermato alla guida della Lega Pro il presidente Francesco Ghirelli. Ad Antonio Magrì ed a tutta la Virtus Francavilla i complimenti e l’augurio di buon lavoro anche in questo nuovo incarico da parte della redazione sportiva di Antenna Sud e di tutto il gruppo editoriale Distante.