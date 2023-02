Lega Pro, a Milano la presentazione del programma del candidato presidente Matteo Marani

Matteo Marani è tra i candidati alle elezioni per il prossimo presidente di Lega Pro. Il giornalista di Sky ha depositato ufficialmente in data 30 gennaio la candidatura per le elezioni, in programma il 9 febbraio al Salone di onore del Coni. A Milano la conferenza stampa di presentazione del suo programma.

