Lega| De Blasi: “ Garantisti verso sindaco di Racale, Antonio Salsetti,

La recente inchiesta che ha visto coinvolto anche il sindaco di Racale, ha visto scendere in campo il consigliere regionale della Lega Gianni De Blasi, che con un comunicato stampa chiarisce la posizione del partito di Salvini nel merito della vicenda: “Nessun giudizio sommario di condanna preventiva può essere emesso prima che la Giustizia abbia fatto, per intero, il proprio corso. La posizione della Lega, da questo punto di vista, resta quella che è sempre stata e non cambia in base alle convenienze particolari del momento. La Lega non è giustizialista, ma garantista nei confronti dei diritti di ogni indagato, sia esso un semplice cittadino o un amministratore pubblico. Del resto, sarebbe facile pretendere le dimissioni – o comunque un passo indietro – da parte di un rappresentante del popolo democraticamente eletto. Per poi, a distanza di tempo, scoprire che l’indagato sia stato prosciolto, perché giudicato completamente estraneo ai fatti contestati.

Per questo anche rispetto alle accuse rivolte al sindaco di Racale, Antonio Salsetti, la Lega resta assolutamente garantista. E resta fiduciosa nel fatto che la magistratura e gli inquirenti sapranno, in tempi brevi, far emergere la verità dei fatti e giudicare, solo di conseguenza, eventuali responsabilità.” Conclude De Blasi