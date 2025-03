Lega, congresso a Firenze il 5 e 6 aprile: Salvini verso la conferma

Si terrà a Firenze il congresso federale della Lega, in programma il 5 e 6 aprile, in cui Matteo Salvini verrà confermato alla guida del partito senza sfidanti. L’evento, inizialmente previsto per fine 2024 poi slittato, rappresenta un momento di rilancio per il Carroccio, tra discussioni interne e posizioni sempre più nette del segretario su scenari internazionali, come gli elogi a Donald Trump e le critiche a Ursula von der Leyen.

Il congresso sarà il primo nella storia della Lega Salvini Premier e avrà un carattere sia programmatico che elettivo. Tra i temi in discussione ci saranno la questione nordista, la trasformazione in partito nazionale e il confronto con le istanze del Sud. Roberto Calderoli, presidente della commissione statuto e regolamenti, ha ufficializzato la scelta di Firenze, preferita a Bologna per motivi logistici e politici, in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana.

I lavori si terranno probabilmente alla Fortezza da Basso, già sede della convention sovranista di fine 2023. Il sabato 5 aprile sarà dedicato alle modifiche statutarie, con discussioni su un possibile cambiamento del simbolo, in particolare sulla parola Premier. Domenica 6 aprile si darà spazio agli interventi dei 700 delegati, tra cui parlamentari nazionali ed europei (attenzione su Roberto Vannacci), segretari regionali e consiglieri.

Salvini, già vincitore delle primarie del 2013 contro Umberto Bossi e riconfermato nel 2017 superando Giovanni Fava, si avvia verso un nuovo mandato senza opposizione interna.

