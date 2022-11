Condividi su...

Linkedin email

“Grazie a Matteo Salvini per la fiducia che mi ha accordato ormai quasi tre anni fa, quando ha deciso di incaricarmi della segreteria regionale della Lega in Basilicata, e grazie a tutto il gruppo dirigente lucano per la leale e proficua collaborazione che mi ha sempre riservato. Gli impegni istituzionali e politici non mi consentono più di dedicarmi alla Basilicata e, ad ogni modo, è il tempo che la Lega di Basilicata vada in mano lucane. Sono particolarmente felice di passare il testimone a Pasquale Pepe – scelto da Matteo Salvini a sostituirmi – perché, conoscendolo, so che farà un grandioso lavoro per la Basilicata e per la Lega. A lui gli auguri di buon lavoro quale Commissario della Lega Basilicata; al contempo, non posso non esprime le più sincere felicitazioni anche per il prestigioso incarico, cui sarà chiamato, di Consigliere del Vicepremier Matteo Salvini a Palazzo Chigi”. Così in una nota il Sen. Roberto Marti.