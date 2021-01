Vittoria sofferta per la New Basket Brindisi che dopo aver dominato nel primo quarto, chiuso 19/16, per 25 minuti deve inseguire i bianconeri di coach Bienza guidati dalla coppia Browne – Morgan.

Grazie a tre triple di Gaspardo e quella finale di Harrison, i biancoazzurri prima pareggiano e poi sorpassano Trento.