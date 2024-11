L’ecomostro sul Chidro sarà abbattuto

MANDURIA: Via libera all’abbattimento dell’ecomostro sul fiume chidro, a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. L’accordo tra comune ed ex Arneo è stato raggiunto: l’area sarà riqualificata, ma tra 20 anni sarà tutto di proprietà di Aqp.

