“Sono molto felice di essere qui. Credo che la squadra sia forte e, sinceramente, non mi aspettavo di giocare subito così tanto“. Sono le prime parole da calciatore del Lecce di Lameck Banda, l’attaccante esterno di 21 anni che si ispira a Robinho e che ha stregato Pantaleo Corvino. “In Israele ho giocato con Diniz, mi ha parlato molto bene di Lecce: è stato decisivo nella mia scelta, ha detto che è la piazza ideale per la mia crescita. La Serie A è un campionato complicato, non posso perdere tempo: devo entrare nei meccanismi il più in fretta possibile. I miei difetti? Sarete voi a giudicare, spero di non averne. Fuori dal campo mi piace riposare in casa giocando alla Play Station o allenandomi in palestra”.