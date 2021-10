Lecce|Sport e Periferie 2020. Guido:”Bocciato il progetto del Comune”

Lecce| È stata pubblicata la graduatoria del bando “Sport e Periferie 2020” del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono 32 i comuni salentini che accedono al finanziamento per il massimo importo previsto, 700 mila euro, e altri 2 quelli che ottengono importi inferiori, ma certamente sostanziosi. Un’occasione importante per tutti gli enti ma un’occasione mancata secondo il consigliere d’opposizione Andrea Guido che tuona in una nota stampa: “ L’unico progetto presentato dal Comune di Lecce é escluso dalla commissione in quanto non conforme a norma di Legge.

E così un’altra occasione è stata persa per la città.

Su uno stanziamento pari a 300 milioni di euro complessivi, distribuiti su 500 progetti, per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, la diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti e il completamento ed adeguamento di impianti sportivi esistenti, l’’Amministrazione Comunale e, soprattutto l’Assessorato allo Sport di Foresio, non riesce a portare a casa nemmeno le briciole.

Il bando perseguiva come obiettivi la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché il miglioramento della qualità urbana e la riqualificazione del tessuto sociale attraverso la promozione dell’attività sportiva. Argomenti, questi, molto importanti per la città di Lecce.

Le risorse, provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione, sono state assegnate nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale che riserva l’80% della dotazione al Mezzogiorno e il restante 20% al Centro-Nord. Alla luce di ciò appare ancora più grave la bocciatura della proposta del nostro Comune e, se si aggiunge che l’esclusione è dovuta alla non conformità del progetto per probabili carenze inerenti i livelli di progettazione di cui all’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e documentali di cui all’art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, si comprende agevolmente quanto sia inconcludente ed inadeguato il lavoro e l’impegno di questa Amministrazione Comunale.

Gli impianti sportivi comunali sono al minimo storico, basti pensare alla struttura sportiva Itaparica, ridotta a discarica di rifiuti, o ai campetti Madonna Regina della Pace di Medjugorie, in completo stato di abbandono. Il bando bando “Sport e Periferie 2020” del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i suoi 700 mila euro di finanziamento per ogni progetto, rappresentava un occasione d’oro e Salvemini & co. se la sono fatta sfuggire.” Così conclude Guido.