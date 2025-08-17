Leccese attacca: “Gasparri nostalgico del fascismo, accuse grottesche”

Il sindaco di Bari: “È un gesto politico contro il governo Netanyahu, non contro il popolo israeliano”

Vito Leccese, sindaco di Bari, ha replicato alle accuse di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, che lo aveva definito responsabile di antisemitismo per aver invitato la Fiera del Levante a escludere Israele dalla Campionaria 2025.

“Gasparri che mi accusa di antisemitismo è una specie di grottesco cortocircuito della storia. Credo di poter fare a meno delle lezioni di tolleranza da un nostalgico del fascismo” ha dichiarato il primo cittadino.

Il Consiglio comunale barese aveva approvato un ordine del giorno in cui si stabiliva che la presenza di Israele alla Fiera non fosse gradita, almeno fino alla cessazione dell’intervento militare nella Striscia di Gaza e al rispetto dei diritti umani della popolazione civile.

“Devo ricordare al senatore Gasparri che l’esclusione di Israele dalla Fiera del Levante non ha nulla a che vedere con il popolo israeliano. È solo un piccolo, doveroso gesto simbolico di protesta nei confronti del governo Netanyahu, responsabile della morte di 60mila esseri umani e dell’annientamento per fame di un popolo intero” ha spiegato Leccese.

Il sindaco ha aggiunto che chiedere il cessate il fuoco e solidarizzare con chi subisce violenze è un dovere per una città “accogliente e di pace come Bari”. Ha inoltre ricordato di essere stato nel 2012 promotore del conferimento delle chiavi della città allo scrittore David Grossman e di aver annullato, da sindaco, la mostra del pittore Giovanni Gasparro dopo le segnalazioni di Chiara di Segni della comunità ebraica, secondo cui le opere contenevano messaggi antisemiti.

“Ringrazio il senatore Gasparri, ma credo di poter fare a meno delle sue lezioni di tolleranza”, ha concluso Leccese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author