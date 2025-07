LeccePedala e Lecce30: “Circonvallazione a misura solo di auto”

Sotto accusa i lavori sui viali di Lecce, “Ciclabili rimaste sulla carta e problemi di sicurezza”

Le associazioni di cittadinanza attiva LeccePedala e il cartello di organizzazioni Lecce30 hanno rivolto una nuova lettera al sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, per sollevare preoccupazioni riguardo ai lavori di riqualificazione dei viali della circonvallazione cittadina. A distanza di due mesi da una precedente comunicazione, e dopo una risposta giudicata evasiva, le associazioni denunciano come il progetto stia privilegiando le corsie per le auto, trascurando le necessità di sicurezza e accessibilità per pedoni e ciclisti.

Le opere risultano ferme da oltre due mesi e la progettazione originaria appare ignorata, soprattutto per quanto riguarda l’allargamento minimo dei marciapiedi a 1,50 metri come previsto dalle normative vigenti. Inoltre, si evidenzia la cancellazione di percorsi ciclabili previsti e l’assenza di collegamenti tra le piste già esistenti, creando pericoli per gli utenti più vulnerabili della strada.

Il progetto, modificato in corso d’opera per segnalazioni e richieste dei residenti e commercianti, ha messo in secondo piano le indicazioni degli stakeholder riguardo all’accessibilità pedonale e ciclabile. Tra le criticità elencate spiccano la mancanza di attraversamenti pedonali e ciclabili sfalsati, la cancellazione di tratti ciclabili chiave, marciapiedi troppo stretti con ostacoli come pali, assenza di stalli per biciclette, fermate bus non protette, e una generale scarsa attenzione alla sicurezza e al verde urbano.

Le associazioni invitano il sindaco e l’amministrazione a effettuare una verifica rigorosa del cantiere, per assicurare che i lavori futuri rispettino il progetto approvato, garantendo percorsi pedonali e ciclabili adeguati, la tutela del verde pubblico e la sicurezza stradale, in particolare nelle zone di maggior afflusso come scuole, uffici pubblici e farmacie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author