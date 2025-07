LeccePedala e Beatrice Rana insieme per “Classiche Forme” in bicicletta

Sabato 12 luglio, la musica classica incontra la mobilità sostenibile in un’iniziativa che coniuga arte, ambiente e cittadinanza attiva. L’anteprima della nona edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “Classiche Forme”, fondato e diretto dalla pianista Beatrice Rana, prenderà il via con una biciclettata collettiva nel cuore di Lecce, organizzata in collaborazione con il movimento LeccePedala e l’associazione Opera Prima.

Alle 18.00 il ritrovo sarà in piazza Sant’Oronzo, punto di partenza della pedalata che seguirà il tracciato della rete ciclabile urbana per raggiungere il Parco di Belloluogo, dove alle 19.15 è previsto il Concerto per la città, con ingresso gratuito. Sul palco allestito ai piedi della Torre di Belloluogo, si esibiranno i Virtuosi di Sansevero: Riccardo Zamuner e Federica Tranzillo (violino), Martina Iacò (viola) e Raffaele Rigliari (violoncello) proporranno un programma musicale a sorpresa.

La manifestazione, che vede Beatrice Rana pedalare in prima persona insieme a ciclisti urbani e appassionati, intende promuovere una visione inclusiva e sostenibile dell’esperienza musicale. “La biciclettata è una metafora potente: un percorso condiviso, fatto di attesa, paesaggio e dialogo, che diventa preparazione autentica all’ascolto di un concerto”, ha dichiarato Rana.

A sottolineare il valore civico e simbolico dell’evento sono anche Adriana De Carlo e Andrea Alba, portavoce di LeccePedala: “È ormai una tradizione accompagnare Beatrice Rana verso il concerto d’anteprima. Un modo semplice ma incisivo per ribadire l’importanza della mobilità dolce e della bici in ogni momento della vita quotidiana”.

Il Festival Classiche Forme 2025, in programma dal 13 al 20 luglio, porterà la grande musica da camera in luoghi d’arte e spazi naturali del Salento. Otto serate, grandi nomi della scena internazionale e l’obiettivo dichiarato di abbattere le barriere tra palco e pubblico.

Per chi non dispone di una bici, è disponibile il servizio di noleggio Veloservice Lecce, con uno sconto del 50%. Informazioni e prenotazioni al numero 320 9316285 o scrivendo a bookinglecce@veloservice.org. Il programma completo del festival è consultabile sul sito ufficiale: www.classicheforme.com/stagioni/edizione-2025.

