Il gruppo comunale volontari di Protezione civile di Lecce ha preso parte alla maxi-esercitazione, tenutasi nello scorso fine settimana a Marina di Lesina, contro il rischio di sversamento e spiaggiamento di idrocarburi e altre sostanze pericolose e nocive dovuto al traffico marittimo. In particolare, è stato simulato un enorme sversamento di petrolio da un mercantile in viaggio al largo delle coste garganiche, con la grande “macchia” nera pronta a impattare sulle spiagge dorate della marina. Un potenziale disastro ambientale da scongiurare, di fronte al quale le forze di pronto intervento, protezione civile e volontariato sarebbero chiamate ad una mobilitazione imponente per ridurne gli impatti.

L’esercitazione ‘Oil Spill’, organizzata dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, partner del progetto Interreg Italia-Croazia ‘Firespill’ è stata organizzata in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, la Prefettura Utg di Foggia, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, la Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari, l’Amministrazione comunale di Lesina e con il volontariato di Protezione Civile insieme ai volontari di Legambiente.

Il fine dell’esercitazione è stato testate la capacità di risposta e intervento delle strutture operative chiamate a intervenire in casi simili sul territorio regionale, con particolare attenzione alle zone costiere interessate da intensi traffici marittimi.

“Per la loro capacità di intervento e l’esperienza operativa sul campo la Protezione Civile di Lecce può dirsi una punta di eccellenza della rodata macchina Comunale di pronto intervento – dichiara l’assessore alla Protezione Civile Sergio Signore – con questa esercitazione competenze, coordinamento e prontezza di intervento di fronte a una minaccia potenziale sono ulteriormente migliorate, in coordinamento con le strutture regionali. Ringrazio tutti i volontari del Gruppo Comunale per il lavoro svolto, il Funzionario Gaetano Lipari che coordina il gruppo. Ringrazio il dirigente del settore Donato Zacheo, dirigente del settore Polizia Locale, che programma o organizza gli interventi di Protezione Civile sul territorio comunale”.

