Lecce: scomparsa Gilda Poli, zia della sindaca Adriana Poli Bortone

Maria Teresa Carrozzo 14 Agosto 2025
centered image

È venuta a mancare nelle scorse ore la professoressa Gilda Poli, zia del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone. Aveva 108 anni e viveva a Rapallo, nella sua villa, dove si è spenta serenamente.

Nel corso dell’ultima campagna elettorale, il primo cittadino aveva più volte raccontato episodi e ricordi legati alla zia, facendone un’icona familiare anche per tanti leccesi che, pur non conoscendola personalmente, avevano imparato ad apprezzarla e ad affezionarsi alla sua figura.

Donna longeva e indipendente, la professoressa Gilda Poli ha trascorso gran parte della vita nella sua residenza ligure, mantenendo fino alla fine la lucidità e la forza che l’hanno sempre contraddistinta.

La comunità leccese si stringe attorno al sindaco Adriana Poli Bortone in questo momento di dolore, ricordando con affetto la zia Gilda, simbolo di una generazione capace di affrontare la vita con dignità, ironia e determinazione.

