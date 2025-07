Lecce,Lupiae Servizi, 50 curricula per il nuovo amministratore unico.

Sono cinquanta i curricula presentati per la carica di nuovo amministratore unico di Lupiae Servizi, la società partecipata del Comune di Lecce. Un numero che conferma l’attenzione e la rilevanza strategica del ruolo, soprattutto in una fase di profonda riorganizzazione aziendale.

Sarebbe stata convocata per il prossimo 15 luglio l’assemblea dei soci, occasione in cui potrebbe già essere individuato il nome del successore di Alfredo Pagliaro, l’uscente al quale non secondo i venti di palazzo, non sarà rinnovato l’incarico.

Intanto, nei corridoi di Palazzo Carafa, si rincorrono voci e indiscrezioni che intrecciano le scelte amministrative con gli equilibri della maggioranza. Secondo fonti interne, il sindaco sarebbe decisa a rivendicare la presidenza per Io Sud, il secondo partito della coalizione alle ultime elezioni comunali. Tra i profili ritenuti più graditi alla Poli Bortone spicca quello di Maurizio De Melis, ex funzionario Asl ora in pensione.

Di contro, Fratelli d’Italia non sembrerebbe intenzionato a non fare un passo indietro e continua a sostenere la candidatura di Pasquino, nome già proposto nelle scorse settimane.

Un valzer di nomi e di posizionamenti politici che, al momento, lascia emergere un’unica certezza: l’attuale amministratore unico non sarà confermato e si prepara dunque il cambio alla guida della Lupiae. La seduta del 15 luglio potrebbe sancire la svolta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts