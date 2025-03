Lecce, Zeppole: da dolce della tradizione a lusso: 3 euro al pezzo

Le zeppole, simbolo della festa di San Giuseppe, sono sempre più care: a Lecce, tre pezzi possono costare fino a 9 euro. Tra rincari delle materie prime e polemiche sui prezzi, c’è chi le acquista in pasticceria e chi preferisce prepararle in casa per mantenere viva la tradizione senza svuotare il portafoglio.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts