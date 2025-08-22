Lecce, Young’ Talks: giovani in dialogo con le istituzioni

Il Chiostro 500 del Convitto Palmieri di Lecce ha ospitato nelle scorse ore la quinta edizione di Young’ Talks, l’evento che mette in dialogo i giovanissimi con personalità che ricoprono una posizione rilevante nella contemporaneità, esponenti del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’università, del terzo settore.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione di promozione sociale Zona P.I.P., acronimo di Progetti, Idee, Progresso, nasce nel 2021 da un’idea del presidente e fondatore dell’associazione, Davide Indino, salentino, classe 2002.

L’idea è quella di un appuntamento culturale che, sull’impronta dei Ted Talks, vede diversi relatori susseguirsi in una stessa serata, secondo argomenti differenti. Tra gli ospiti di quest’anno la neo rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello, Francesco Billari e Andrea Prencipe, rettori rispettivamente degli atenei Bocconi e Luiss.

Occhi puntati dunque sulla formazione e sul futuro dei giovani, con un focus anche sul valore inestimabile della cultura, dell’impegno civico e della solidarietà.

