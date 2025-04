Lecce, weekend di controlli tra sicurezza stradale e lotta a reati predatori

LECCE – Un agente della Polizia Locale è rimasto ferito nei pressi dello stadio “Via del Mare” al termine della partita Lecce–Roma, investito da un 47enne salentino risultato positivo all’alcoltest. Il conducente è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e segnalato alla Prefettura. L’agente ha riportato lesioni con prognosi di 15 giorni.

L’episodio rientra nella vasta operazione di controllo del territorio condotta nel weekend dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. In totale sono state controllate oltre 130 persone e 80 veicoli, con due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Sempre durante i controlli, due giovani salentini di 24 e 26 anni sono stati arrestati in flagranza dai militari di Casarano per tentato furto aggravato all’interno di un villaggio turistico sul litorale ionico. I due sono stati sorpresi a caricare infissi su un’auto: la refurtiva, composta da finestre e porte-finestre, è stata recuperata e restituita al proprietario. Il 24enne è finito ai domiciliari, mentre il 26enne è stato condotto nel carcere di Lecce.

Infine, cinque giovanissimi sono stati segnalati per possesso di marijuana, hashish e, in un caso, cocaina. I controlli hanno interessato anche nove esercizi commerciali: in tre casi sono state riscontrate irregolarità e comminate sanzioni amministrative per migliaia di euro.

