Cinque verbali in poche ore elevati dalle pattuglie della Polizia Locale, durante i controlli dello scorso fine settimana, ai sensi del regolamento comunale di Polizia Urbana “Norme sulla sicurezza urbana e per la qualità della vita” in vigore dal 2017.

Una multa da 100, 00 euro, è stata comminata ad un ambulante abusivo trovato, sabato sera, a vendere cover in Piazza Libertini. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo come previsto dalla normativa.

Medesima sanzione, domenica sera, nei confronti di altri due ambulanti fermati rispettivamente in Corso Vittorio Emanuele II e in Viale Marconi. In questi casi sequestrati cover, borse e cappelli in paglia e ventagli.

Nel primo pomeriggio di ieri invece, in una città pressoché deserta nel pieno della canicola, due turiste francesi, originarie di Lione, sono state sorprese a cercare refrigerio dal caldo, immerse, con indosso abitini leggeri, nell’acqua della fontana di Piazza Mazzini.

Anche alle due ragazze, poco più che ventenni, che si sono dimostrate sorprese del divieto contestato dalle agenti, è stata comminata una sanzione di euro 100 ai sensi del regolamento di polizia urbana.