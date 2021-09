Lecce | Vola dal cavalcavia con l’auto, muore l’ex Sindaco di Surbo

In un incidente avvenuto in serata sulla tangenziale est di Lecce è morto l’ex sindaco di Surbo, Fabio Vincenti, all’età di 50 anni. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Forse a causa di un malore, Vincenti avrebbe perso il controllo della sua Renault Scenic, e mentre transitava in via Adriatica avrebbe invaso la corsia opposta precipitando da una scarpata. Per lui non c’è stato nulla da fare. All’incidente hanno assistito anche i carabinieri che erano sulla stessa strada a bordo di due auto, di rientro dal carcere: la Renault Scenic ha sfiorate poco prima di precipitare. I militari sono rimasti illesi. Vincenti è stato sindaco di Surbo fino al 2018 quando il Consiglio comunale venne sciolto per infiltrazioni mafiose. Una decisione mai accettata dall’ex primo cittadino: “Pago per i pregiudizi sul mio cognome” (riconducibile a un boss storico della Scu, ndr) disse Vincenti all’epoca, annunciando di voler cambiare il cognome alle sue figlie. Sul luogo dell’incidente Vigili del fuoco e Polizia locale stanno effettuando i rilievi.