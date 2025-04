Lecce, Vito Fazzi: scontro tra primari e docenti universitari sulla gestione dei reparti

All’ospedale Vito Fazzi di Lecce si è aperto un acceso confronto tra i medici ospedalieri e i professori universitari coinvolti nel corso di laurea MedTec in Medicina e Chirurgia dell’Università del Salento. L’integrazione tra l’ospedale e la nuova facoltà, a forte connotazione tecnologica e bioingegneristica, ha sollevato preoccupazioni tra i primari e le équipe mediche, che lamentano una mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle competenze.

In particolare, nel reparto di Oncologia, la primaria Silvana Leo ha presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato, contestando la suddivisione dei posti letto tra gestione ospedaliera e universitaria, affidata al professore Ugo De Giorgi. Secondo la ricorrente, tale ripartizione sarebbe stata stabilita senza i necessari atti regolatori previsti dal protocollo tra Regione Puglia e Università del Salento.

Situazioni simili si registrano anche in altri reparti, come Chirurgia generale, Emodinamica e Cardiochirurgia, dove si evidenzia un divario tra l’esperienza clinica dei medici ospedalieri e quella dei nuovi docenti universitari. Nonostante ciò, la presidente del corso di laurea in Medicina, Luisa Siculella, ha dichiarato che il percorso formativo proseguirà come previsto, con l’avvio delle pratiche mediche ospedaliere per gli studenti in diversi ambiti.

La trasformazione del Vito Fazzi in Azienda ospedaliero-universitaria, prevista dal protocollo firmato il 15 aprile 2024 tra Regione e Università del Salento, è ancora in attesa del via libera da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel frattempo, l’integrazione tra Università e ospedale continua a essere fonte di tensioni, evidenziando la necessità di una maggiore chiarezza e collaborazione tra le parti coinvolte.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts