Lecce, visite mediche per il centrale Jamil Siebert

Un difensore tedesco per il Lecce. Il club salentino, infatti, potrebbe annunciare a breve l’innesto di Jamil Siebert, centrale classe 2002 proveniente dal Fortuna Dusseldorf. Il calciatore, infatti, è arrivato poco fa in Puglia e si sta dirigendo a Lecce dove svolgerà le visite mediche con il club giallorosso.

