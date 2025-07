Lecce, tutte le sfumature del rosato in mostra: al via “rosati in terra di rosati”

Dal 25 al 27 luglio il Convitto Palmieri si tinge di rosa per celebrare il vino simbolo della Puglia. Degustazioni, talk, masterclass e 100 chef in campo per raccontare l’eccellenza del territorio.

Francesco Nacci

organizzatore

Gabriella Margiotta

Assessore Comune di Lecce

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts