LECCE – Dramma della solitudine a Lecce dove all’ora di pranzo una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in vico dei Rivola. Le notizie giunte sul numero di soccorso 115 parlavano di un uomo di 78 anni che il vicinato non vedeva da molto tempo. Giunti sul posto i vigili del fuoco sono entrati all’interno dell’abitazione rinvenendo il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione. Sul posto anche personale del 118.