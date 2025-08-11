11 Agosto 2025

Lecce, viaggio a bordo di un bus SGM: corse puntuali ma le infrastrutture?

Maria Teresa Carrozzo 11 Agosto 2025
Lecce, viaggio a bordo di un bus SGM: corse puntuali ma le infrastrutture? Servizio puntuale, ma criticità viarie e infrastrutturali rallentano la corsa

Damiano D’Autilia

Presidente Sgm

 

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

