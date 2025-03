Lecce, Via del Mare si rinnova con copertura ispirata al mare (video)

Massimo Ferrarese, commissario del Governo per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo ha confermato che a partire da luglio 2025 prenderanno il via i lavori per la copertura dello stadio Via del Mare di Lecce. L’intervento, che si inserisce nel programma di riqualificazione legato all’evento sportivo, dovrà essere completato in soli 10 mesi, con l’obiettivo di rendere lo stadio pronto per il grande evento previsto per il 2026. Ferrarese ha parlato di una “vera e propria maratona”, sottolineando l’impegno straordinario richiesto ai progettisti e la necessità di una stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti.

Il progetto e le sfide organizzative

L’importante progetto prevede un intervento che non solo migliorerà l’estetica dello stadio, ma ne accrescerà anche la funzionalità per gli spettatori e gli atleti. Insieme a questo, proseguiranno anche i lavori sul palazzetto di Piazza Palio e sul Pala Ventura, destinato a diventare una struttura moderna e funzionale.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti e ha ringraziato tutti per l’impegno profuso in questi anni. La sua emozione è stata palpabile, ricordando il lungo percorso che ha portato alla trasformazione dello stadio, da struttura fatiscente a impianto moderno, oggi pronto a ospitare eventi internazionali.

Il sostegno delle istituzioni e il coinvolgimento della comunità

Il sindaco di Lecce, sostenendo con forza il progetto, ha sottolineato come i Giochi del Mediterraneo rappresentino un’opportunità unica per migliorare le infrastrutture sportive locali, con l’iniezione di 39 milioni di euro da parte del governo. Grazie a questi fondi, Lecce sta intraprendendo un’importante trasformazione, che coinvolge non solo lo stadio, ma anche altre strutture sportive vitali per il futuro della città.

Massimo Ferrarese: “Una scommessa vinta insieme”

Ferrarese ha concluso ringraziando tutti coloro che stanno contribuendo a realizzare l’ambizioso progetto, sottolineando che questo intervento rappresenta una grande sfida per il sud Italia. Nonostante le difficoltà, il commissario è fiducioso che il lavoro di squadra porterà al completamento del progetto in tempi brevi, offrendo alla città di Lecce uno stadio di livello internazionale.

