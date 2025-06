Lecce, “Via del Mare” salta definitivamente il restyling del manto erboso

LECCE – Il ricorso al Tar della Leo Costruzioni blocca l’avvio dei lavori di restyling del campo dello stadio Via del Mare di Lecce, previsto per il 23 giugno. La gara di appalto era stata aggiudicata a una ditta del Nord Italia. La decisione definitiva arriverà il 2 luglio, ma i tempi ormai non sono più recuperabili. Salta così il progetto di rifacimento del terreno di gioco, che prevedeva una nuova centratura del campo e un sistema drenante. I lavori non potranno essere spostati a dopo la stagione calcistica né ai post Giochi del Mediterraneo.

