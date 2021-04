Lecce| Vaccini Zappalà:Prima il messaggio virale e poi il panico

Lecce- Giornata di vaccini presso la Caserma Zappala: un’iniziativa straordinaria per offrire un servizio utile che però nel giro di poche ore ha scatenato diverse polemiche. In mattinata, in seguito ad una apparente scarsa affluenza ha incominciato a diventare virale un messaggio. Da lì a poche ore il panico. Il presidio hub preso d’assalto gettando nel panico gli operatori e creando attese, traffico ed evidenti assembramenti ed ovviamente sui social si sono accese numerose polemiche.