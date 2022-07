Lecce- Nulla di fatto dopo il sit-in odierno sotto la sede della direzione generale Asl ed allora dal sindacato arriva la comunicazione che annuncia uno sciopero: “In data odierna si è svolto il primo tentativo di raffreddamento della vertenza degli ex OSS ASL, attualmente ricollocati in Sanitaservice.

Il Dr. Stefano Rossi, in qualità di Socio Unico Sanitaservice, nonché il Sindaco Uni-co, Prof. Costa, hanno dichiarato l’impossibilità di prorogare i contratti dei lavoratori il prossimo 31 luglio.

Abbiamo espresso viva preoccupazione per il futuro di queste persone e per il mantenimento dei servizi attualmente affidati a Sanitaservice.

Per tali ragioni, abbiamo chiesto al Prefetto di Lecce, la convocazione delle parti datoriali affinché sia espletato il secondo tentativo di raffreddamento e nelle more USB LECCE ha annunciato lo sciopero di tutti i lavoratori SANITASERVICE ASL/LE per tutta la giornata del 1° settembre 2022. “