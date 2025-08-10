10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto di Massimo Todaro

Lecce, urgono rinforzi in difesa: piace Van Den Bosch

Alessandro Zanzico 10 Agosto 2025
centered image

Dopo la cessione di Federico Baschirotto alla Cremonese, il Lecce sarà chiamato a rinforzare il proprio reparto difensivo. Presenti ad oggi in rosa solo tre centrali, due dei quali under: Gaspar, Tiago Gabriel e Perez. L’idea, ad oggi, risponde al nome di Zeno Van Den Bosch, classe 2002 belga di proprietà dell’Anversa. Sulle sue tracce anche Benfica e Borussia Mönchengladbach.

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

La Monica – Foggia, salta l’accordo: ora ci prova il Martina

10 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Taranto, Di Bari studia i primi colpi: idea Santaniello per l’attacco

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, lotta a quattro per la panchina rossoblù: Panarelli il favorito

10 Agosto 2025 Vito Di Noi

Taranto, l’ex Foggia Di Bari è il nuovo direttore sportivo

10 Agosto 2025 Christian Cesario

Amichevoli: Monopoli-Lecce 2-2, gli highlights

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Amichevoli: Bari-Picerno 3-0, gli highlights

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Lecce, urgono rinforzi in difesa: piace Van Den Bosch

10 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Grottaglie, vasto incendio sulla SP72: a fuoco vegetazione

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

La Monica – Foggia, salta l’accordo: ora ci prova il Martina

10 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Potenza: cede un pilone sul viadotto Tiera, circolazione sospesa

10 Agosto 2025 Giuseppe Cutro