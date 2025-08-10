Lecce, urgono rinforzi in difesa: piace Van Den Bosch

Dopo la cessione di Federico Baschirotto alla Cremonese, il Lecce sarà chiamato a rinforzare il proprio reparto difensivo. Presenti ad oggi in rosa solo tre centrali, due dei quali under: Gaspar, Tiago Gabriel e Perez. L’idea, ad oggi, risponde al nome di Zeno Van Den Bosch, classe 2002 belga di proprietà dell’Anversa. Sulle sue tracce anche Benfica e Borussia Mönchengladbach.

