Lecce, uomo trovato morto in B&B

Un uomo di 49 anni, originario della provincia di Pisa e impiegato presso una sede di Enel Energia a Lecce, è stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di oggi, 1 aprile 2025, all’interno di una stanza di un B&B situato in via delle Bombarde, nel centro di Lecce. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

La vittima non rispondeva alle chiamate da quattro giorni, suscitando preoccupazione tra parenti e colleghi. Un collega, dopo aver tentato invano di contattarlo e di citofonare al B&B, ha deciso di allertare la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Lecce, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso della struttura, trovando l’uomo senza vita. I tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Dai primi rilievi effettuati dal personale della Scientifica, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Questo tragico evento sottolinea l’importanza del benessere e della salute dei lavoratori, evidenziando la necessità di misure preventive e di supporto per garantire condizioni di lavoro sicure e salutari.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts