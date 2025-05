Lecce, un Ligustrum per Donato Metallo

Un albero per dire che certe radici sono così profonde da trovare il modo di dare vita anche alla fine di un brutto inverno. È a Donato Metallo, il consigliere regionale morto a 44 anni dopo un lunga malattia, che Lecce Città Pubblica ha voluto dedicare l’albero messo a dimora in via Minniti. Semplice la cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio alla presenza della madre e della compagna di Metallo. L’albero è un ligustrum iaponicum ed farà parte di quegli alberi che per contratto dovranno regolarmente innaffiati per un anno dalla Lupiae Servizi

