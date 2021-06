Lecce| Un fulmine colpisce la statua di Sant’oronzo a Porta Rudiae: Zona transennata

Lecce- Un temporale improvviso nel pomeriggio. Strade allagate e traffico in tilt. Tutte condizioni superabili per i cittadini di Lecce se non fosse che nel mezzo del temporale un fulmine ha colpito la statua di Sant’Oronzo posta su una delle porte della città, porta Rudiae. Un fulmine che ha colpito in pieno la statua del santo tanto da lesionare una delle tre dita. Ecco per i Leccesi questo potrebbe essere un presagio non proprio positivo tanto da lasciare i passanti senza parole e con tanti timori.