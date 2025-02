Lecce, un fiume di gente per il Carnevale di San Cataldo

Lecce – Grandi e piccoli per mano, gruppetti di bambini a lanciare coriandoli qua e là, comitive di adulti a riempire un serpentone colorato che ha sfilato per le vie di San Cataldo. Partito da via Pigafetta, ha percorso poi via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, via Malaspina, via Uso di mare sino a fermarsi in piazza Adriano dove musica e consolle hanno coronato un pomeriggio festante. Insomma “Lu Carnevale Camenatu” di San Cataldo ha fatto decisamente centro. La marina leccese viva come non la si vedeva da tempo, soprattutto in questo periodo e allora ben vengano nuovi Carnevali Camenati per riempire di gente San Cataldo e le altre quattro marine leccesi.

