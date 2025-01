Lecce, ultimo fine settimana di festa tra saldi e traffico

Lecce – L’ultimo fine settimana di festa prima che l’epifania porti via luci e colori natalizi è coinciso con l’inizio dei saldi invernali. Lecce e il suo centro hanno risposto presente con strade e negozi presi d’assalto per i primi acquisti a prezzi scontati. Non solo fiumi di gente tra marciapiedi e corso ma anche tante macchine con alterne fortune per quanti hanno dovuto affrontare il traffico cittadino.

