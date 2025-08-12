Lecce, ufficiali i numeri di maglia: Medon Berisha è il nuovo 10

Il Lecce ha ufficializzato i numeri di maglia della stagione 2025/2026, ed a sorpresa ad aggiudicarsi la casacca numero 10 è stato il centrocampista albanese Medon Berisha, sebbene gli indizi delle varie amichevoli avessero reso Banda indiziato numero uno. Il laterale offensivo zambiano lascia la 22, ora sulle spalle di Camarda, ed eredita la 19 da Gaby Jean, intanto passato al 18 lasciato libero da Faticanti. Cambio di numero anche per N’Dri, che da ex 10 passa alla 11. Sottil ha invece scelto il 23, originariamente appartenente a Burnete. La 9 resta per ora sulle spalle di Krstovic: se sarà addio, resterà vacante per chi ne raccoglierà l’eredità.
TUTTI I NUMERI DI MAGLIA DELLA STAGIONE 25/26
1 Früchtl
3 Ndaba
4 Gaspar
7 Morente
8 Rafia
9 Krstović
10 Berisha
11 N’Dri
13 Pérez
14 Helgason
17 Veiga
18 Jean
19 Banda
20 Ramadani
21 Kouassi
22 Camarda
23 Sottil
25 Gallo
28 Gorter
29 Coulibaly
30 Falcone
32 Samooja
36 Marchwiński
44 Tiago Gabriel
50 Pierotti
75 Pierret
77 Kaba
80 Kovac
88 Penev
93 Maleh
