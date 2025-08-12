Lecce, ufficiali i numeri di maglia: Medon Berisha è il nuovo 10

Il Lecce ha ufficializzato i numeri di maglia della stagione 2025/2026, ed a sorpresa ad aggiudicarsi la casacca numero 10 è stato il centrocampista albanese Medon Berisha, sebbene gli indizi delle varie amichevoli avessero reso Banda indiziato numero uno. Il laterale offensivo zambiano lascia la 22, ora sulle spalle di Camarda, ed eredita la 19 da Gaby Jean, intanto passato al 18 lasciato libero da Faticanti. Cambio di numero anche per N’Dri, che da ex 10 passa alla 11. Sottil ha invece scelto il 23, originariamente appartenente a Burnete. La 9 resta per ora sulle spalle di Krstovic: se sarà addio, resterà vacante per chi ne raccoglierà l’eredità.

TUTTI I NUMERI DI MAGLIA DELLA STAGIONE 25/26

1 Früchtl

3 Ndaba

4 Gaspar

7 Morente

8 Rafia

9 Krstović

10 Berisha

11 N’Dri

13 Pérez

14 Helgason

17 Veiga

18 Jean

19 Banda

20 Ramadani

21 Kouassi

22 Camarda

23 Sottil

25 Gallo

28 Gorter

29 Coulibaly

30 Falcone

32 Samooja

36 Marchwiński

44 Tiago Gabriel

50 Pierotti

75 Pierret

77 Kaba

80 Kovac

88 Penev

93 Maleh

