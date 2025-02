Lecce, ufficiale l’arrivo di Sala dal Como

Marco Sala è un nuovo giocatore del Lecce. Il club salentino, infatti, ha annunciato l’accordo con il terzino classe ’99, proveniente dal Como. L’ex Sassuolo si trasferisce in Puglia con la formula del prestito con opzione. Con la maglia dei larinari, Sala ha collezionato 8 presenze in campionato in questa prima parte di stagione. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso:

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sala dal Como 1907.

L’esterno difensivo classe ‘99 vestirà la maglia numero 99″.

