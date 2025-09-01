Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro

Dopo tre stagioni e 76 presenze complessive, si conclude l’avventura di Remi Oudin al Lecce. Il club salentino, infatti, ha annunciato la cessione a titolo definitivo del centrocampista francese al Catanzaro. Oudin, dunque, torna in Serie B dopo il prestito della scorsa stagione alla Sampdoria.
