Lecce, ufficiale la cessione di Oudin al Catanzaro

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
Dopo tre stagioni e 76 presenze complessive, si conclude l’avventura di Remi Oudin al Lecce. Il club salentino, infatti, ha annunciato la cessione a titolo definitivo del centrocampista francese al Catanzaro. Oudin, dunque, torna in Serie B dopo il prestito della scorsa stagione alla Sampdoria.

