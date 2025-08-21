Lecce, ufficiale la cessione di Nikola Krstovic all’Atalanta

L’Atalanta ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Nikola Krstovic dal Lecce, nell’ambito di un’operazione da 25 milioni di euro più il 10% su un’eventuale futura rivendita. L’attaccante montenegrino lascia così il Salento dopo due stagioni, in cui è risultato uno dei protagonisti della permanenza in Serie A.

Arrivato nell’estate 2023 dal DAC Dunajská Streda, Krstovic ha collezionato complessivamente 75 presenze con la maglia giallorossa, mettendo a segno 20 reti e 7 assist. Decisivo soprattutto nella scorsa stagione, ha firmato 11 gol e 5 assist contribuendo in maniera determinante alla salvezza della squadra allenata da Roberto D’Aversa prima e da Luca Gotti poi.

Tra i momenti più significativi della sua esperienza leccese spiccano i tre gol nelle prime tre giornate del campionato 2023/24, l’elezione a calciatore montenegrino dell’anno e la doppietta realizzata l’11 gennaio 2025 a Empoli.

Con un messaggio diffuso sui propri canali ufficiali, il Lecce ha salutato l’attaccante con parole di riconoscenza: “Ceduto, a titolo definitivo oneroso con percentuale sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Krstovic all’Atalanta Bergamasca Calcio. Determinazione, grinta e gol: hai dato tutto per la maglia giallorossa. In bocca al lupo, Nikola”.

La società presieduta da Saverio Sticchi Damiani incassa una plusvalenza importante, destinata a rafforzare i programmi sportivi del club, mentre Krstovic proseguirà la propria carriera in maglia nerazzurra.

