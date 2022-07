Il Lecce ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo del ceco Daniel Samek dallo Slavia Praga. Il centrocampista classe 2004 ha sottoscritto un contratto di cinque anni.

Centrocampista molto duttile e di piede destro, predilige giocare davanti alla difesa, ma la buona tecnica di base e l’ottima visione di gioco gli consentono di essere impiegato anche in posizione più avanzata, da mezzala. In passato, è stato utilizzato anche come difensore centrale. Inizia a giocare nel vivaio del Hradec Králové, per poi approdare, nel 2018, al settore giovanile dello Slavia Praga. Convocato per la prima volta in prima squadra dall’allenatore Jindřich Trpišovský nella seconda metà del 2020, saltando così il consueto passaggio dalla formazione cadetta, debutta con lo Slavia il 3 marzo 2021, in occasione dell’incontro di coppa nazionale vinto per 10-3 contro lo Slavia Karlovy Vary. In questo modo diviene il giocatore più giovane nella storia del club, nonché il terzo giocatore più giovane di una competizione professionistica ceca (dietro a Václav Kadlec e Adam Hložek). Il 23 maggio seguente debutta anche in campionato, subentrando nella sfida contro il Jablonec, conclusasi con un pareggio per 1-1. Promosso definitivamente in prima squadra dalla stagione seguente, il 22 agosto del 2021 realizza la sua prima rete fra i professionisti, nella vittoria per 4-0 contro il Baník Ostrava. Il 26 settembre successivo segna proprio contro il Hradec Králové, squadra in cui aveva tirato i primi calci.

Intanto, dopo l’amichevole del Tardini, nella mattinata di sabato 30 luglio, i giallorossi hanno svolto una seduta d’allenamento a Parma. La ripresa della preparazione è fissata per il pomeriggio di lunedì 1° agosto, in vista del primo turno di Coppa Italia con il Cittadella, in programma alle 21.00 di venerdì 5 agosto al Via del Mare.