Lecce, ufficiale Alex Sala dal Cordoba: contratto triennale

Il Lecce ha ufficializzato un nuovo innesto a centrocampo. La società giallorossa ha acquisito a titolo definitivo dal Córdoba CF il diritto alle prestazioni sportive di Álex Sala, centrocampista spagnolo classe 2001. Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 6, ha firmato un contratto triennale con il club salentino, con opzione per ulteriori due stagioni.
potrebbe interessarti anche
Basket A2/M, Valtur Brindisi: frattura alla mano destra per Blake Francis
Matera CdS, ieri primo test. Ufficiale lo staff di Santoruvo
Eccellenza, Ugento, il presidente De Nuzzo: “Partenza impegnativa”
Serie A, Genoa-Lecce 0-0: gli highlights
Di Francesco dopo lo 0-0 col Genoa: “Lecce solido, punto che dà fiducia”
Genoa, Vieira: “Il Lecce ha fatto una gran partita, serve umiltà”