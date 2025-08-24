24 Agosto 2025

Lecce, ufficiale Alex Sala dal Cordoba: contratto triennale

Il Lecce ha ufficializzato un nuovo innesto a centrocampo. La società giallorossa ha acquisito a titolo definitivo dal Córdoba CF il diritto alle prestazioni sportive di Álex Sala, centrocampista spagnolo classe 2001. Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 6, ha firmato un contratto triennale con il club salentino, con opzione per ulteriori due stagioni.

