Lecce | Ubriaco al volante danneggia sette auto in sosta

Un ubriaco al volante ha perso il controllo dell’auto finendo col danneggiare sette vetture in sosta, in una pericolosa carambola. E’ accaduto ieri sera a Lecce, tra via Rudiae e viale Grassi. L’ uomo, un 47enne di Lequile, sottoposto ad alcol test dagli agenti della Municipale, è risultato con un tasso alcolemico elevato, quasi 3. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con sospensione della patente finalizzata alla revoca, e sequestro del mezzo, una Fiat Punto rimasta pure danneggiata nell’incidente.