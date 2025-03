Lecce, Trinchera: “Salvezza? Siamo tranquilli, ma dobbiamo osare di più”

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera è intervenuto in collegamento negli studi di Antenna Sud, in occasione dell’ultima puntata di Ora Lecce, in onda ogni martedì alle 21.

Il ds giallorosso ha parlato della sfida persa con la Fiorentina, facendo inoltre un passaggio sulle condizioni della squadra in vista della sfida al Milan: “La prestazione con la Fiorentina di sicuro non è stata eccellente. Lo dico in maniera sincera e trasparente. Noi siamo mai stati dominati, è stato un match abbastanza povero di contenuti. Peccato per quella occasione sciupata nel finale con Danilo Veiga, che è un ragazzo molto interessante. È stato impreciso sul più bello, dopo una cavalcata di 80 metri, peccato. Un po’ di amaro in bocca c’è, non lo nego”.

”La corsa salvezza vede protagoniste tante squadre quest’anno, noi siamo di sicuro in una fase non brillante, anche sotto il punto di vista realizzativo, ma non siamo preoccupati. Siamo felici di aver trovato una certa solidità difensiva, al netto di qualche lacuna offensiva. Dobbiamo metterci nelle condizioni di osare di più se vorremo collezionare qualche risultato importante da qui alla fine”.

”N’Dri? È un giocatore molto simile a Banda per caratteristiche. È bravo in profondità, veloce, di strappo, imprevedibile e forte nell’uno contro uno. Il mister ha deciso di schierare altri calciatori nelle ultime partite, gente che conosce meglio e che viene da un percorso di lavoro più lungo, ma Konan è entrato nell’amalgama di squadra. A breve troverà anche continuità di rendimento. Gallo sta bene, non è stato di sicuro il migliore in campo contro la Fiorentina, ma nel corso di questa stagione penso abbia abbondantemente mostrato il proprio valore. Pierotti ha un problemino alla caviglia, convive con questo fastidio, ma nulla di grave. Helgason proveremo a recuperarlo per sabato, oggi non si è allenato causa febbre”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author