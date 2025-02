Lecce, Tria Corda forma il volontariato rivolto ai bambini

Lecce – Formare i volontari ospedalieri, così come sottolinea il direttore generale di ASL Lecce Stefano Rossi, è un atto dovuto per la fragilità delle persone che beneficeranno delle attenzioni dei volontari; quando si tratta di bambini questa formazione dev’essere ancora più specifica, così come promuove Tria Corda. Come spiega il presidente di Tria Corda Antonio Aguglia questo corso tende a fornire una sorta di codice comportamentale da adottare nei confronti dei piccoli pazienti all’interno dell’ospedale.

