Ancora incendi in Salento. Nella notte, poco prima delle tre, una squadra dei vigili del fuoco di Maglie è intervenuta nel comune di Botrugno, in via A. Vespucci, per un incendio di due autovetture. Ad essere interessate dalle fiamme una Fiat Panda e una Ford Fiesta. L’irraggiamento termico ha danneggiato parte del prospetto di un’abitazione situata nelle immediate vicinanze della zona operazioni.

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Le cause sono in corso di accertamento.

Dopo pochi minuti, i caschi rossi di Veglie sono divuti intervenire nel comune di Carmiano, in via Regina Margherita, per un incendio di una Fiat Bravo. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti.

