Un giovane alla guida di un monopattino è stato travolto da un’autovettura. E’ successo a Lecce, in pieno centro, all’intersezione tra via De Pietro e via Garibaldi. Ad avere la peggio è stato il ragazzo che si trovava sul mezzo elettrico. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato con codice rosso per dinamica al Vito Fazzi. Fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita.

