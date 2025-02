Gallipoli, Dona i suoi organi dopo la morte: un gesto di grande generosità

Un uomo di 74 anni, deceduto nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Gallipoli a causa di un’emorragia cerebrale, ha compiuto un ultimo, straordinario gesto di altruismo donando cuore, fegato, reni e cornee.

Dopo l’accertamento di morte encefalica, effettuato in collaborazione con l’Unità Operativa di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Casarano, i familiari dell’uomo hanno dato il loro consenso alla donazione, trasformando un momento di dolore in un atto di speranza per altre persone in attesa di trapianto.

Il delicato intervento di prelievo si è concluso con successo grazie all’impegno e alla sinergia di numerosi professionisti: il personale del reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dottor Giancarlo Negro, i medici di diverse specialità, gli operatori del Blocco Operatorio, il Coordinamento locale per la donazione e prelievo di organi e tessuti e la Direzione Medica del Presidio. Fondamentale, inoltre, il supporto costante del Centro Regionale Trapianti di Bari, che ha coordinato le operazioni in tempo reale.

La Direzione Strategica dell’ospedale ha espresso profondo cordoglio per la perdita del paziente e, al contempo, gratitudine ai suoi familiari per la decisione di donare gli organi, un gesto che rappresenta un inestimabile dono di vita per chi lotta ogni giorno nella speranza di un trapianto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts