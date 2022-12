Lecce: Tornano i Mercatini delle Officine Cantelmo

Condividi su...

Dal 16 al 18 dicembre (dalle 10 alle 21 – ingresso gratuito) le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, ospitano i Mercatini delle Cantelmo. Tre giorni di laboratori per famiglie, presentazioni di libri, degustazione di prodotti enogastronomici e l’esposizione di oltre cinquanta stand per un percorso che parte dall’artigianato di qualità e arriva alle produzioni d’arte e design passando per il riuso, il riciclo creativo e la sostenibilità. Un’occasione per trovare il giusto regalo di Natale a Km0.

Dopo l’apertura degli stand, il programma prenderà il via venerdì 16 dicembre (con un doppio turno alle 10:30 e alle 12) con “La magia della carta“, laboratorio di cartapesta leccese a cura di Lorenzo Stomeo e Gabriele D’Aurelio per imparare insieme come vestire le statuine con carta e colla secondo la tradizione leccese. Alle 16:30 spazio al laboratorio di lettura creativa e sperimentazioni artistiche a tema natalizio dedicato alle famiglie; un appuntamento speciale in cui adulti e bambini (dai due anni) avranno la possibilità di lavorare insieme alla realizzazione di un piccolo quadretto con tempere, colori, cartoncini e materiali vari. Alle 18 appuntamento con Storia d’inverno, laboratorio di lettura creativa e realizzazione di paesaggi innevati per bambine e bambini dai 5 anni con l’ausilio di diverse tecniche artistiche, per accedere alla dimensione emotiva e immaginifica evocata dai primi accenni di inverno. La prima serata alle 17:30 ospiterà anche un omaggio allo scrittore e poeta francese Christian Bobin, scomparso poche settimane fa, autore di “Mille candele danzanti” (AnimaMundi Edizioni), conosciuto per la sua scrittura intensa e poetica che riconduce chi legge agli aspetti fondanti dell’esistenza. Alle 19, infine, la presentazione di “Fenomenologia del silenzio“, raccolta che racchiude il percorso lirico di Anna Rita Merico (Musicaos Editore).

Sabato 17 dicembre alle 10:15 e alle 11:45 bambini e ragazzi impareranno a fare i purceddhuzzi con nonna Marilena (insegnante in pensione della Scuola dell’infanzia) che racconterà anche la storia e le tradizioni legate a questo tipico dolce leccese. Alle 16:30appuntamento con la lettura creativa per bambine e bambini (dai 2 anni) in Kamishibai ispirata a “Il regalo di Natale” di Beatrix Potter e al laboratorio di realizzazione artistica di personaggi e ambienti che compongono la storia dell’illustratrice, scrittrice e naturalista britannica con l’ausilio di diverse tecniche (origami, collage, disegno). Alle 18 laboratorio di lettura creativa e realizzazione di una ghirlanda ornamentale per bambine e bambini dai 5 anni con l’ausilio di segni e segmenti grafici di forme e dimensioni diverse, per favorire la libera sperimentazione ed entrare nel cuore del linguaggio visivo. Alle 17:30 lo scrittore Livio Romano presenterà “A pelo d’acqua” (Les Flaneurs Edizioni), un romanzo scanzonato, avvincente e irriverente, sulla capacità di imparare dai propri errori per lasciarsi alle spalle l’infinita giovinezza, o per poter continuare a sbagliare meglio. Alle 19, infine, Lorenzo Antonazzo parlerà del suo “Le Giravolte” (Musicaos Editore), un romanzo corale, sospeso tra incanti e disillusioni, tra velleità letterarie e sogni di gloria artistica, precariato di amore e di rapporti, con protagonisti che crescono ripensando sé stessi, fino a cercare la radice del proprio passato nella terra di origine.

Domenica 18, la giornata conclusiva si aprirà alle 10:15 e alle 11:45 con il laboratorio Decoriamo il Natale con alberelli di stoffa a cura di Lia Gargano per bambine e bambini dai 4 anni. Con avanzi di stoffa, bottoni, nastri, pon pon e stelline i piccoli partecipanti realizzeranno alberelli robusti e resistenti per decorare la casa. Alle 16:30 e alle 18 doppio turno per “Eco decori natalizi“, laboratorio di riuso creativo con materiali di scarto da assemblare e decorare a cura di Casa DLu Srls. Le bambine e i bambini (dai 5 anni) si avvicineranno al concetto di economia circolare, utilizzando con creatività materiali di risulta, come posa del caffè, segatura, pannolenci, nastri, lana e vinavil. Dalle 17:30 spazio alla presentazione del libro “La scialletta rossa. Una donna di mafia” di Maria Francesca Mariano (Santelli Editore), che racconta la storia di una donna colta ed emancipata a capo di un clan mafioso. Alle 19, infine, “Le Imperfette. Storie di donne nell’Inghilterra vittoriana e post vittoriana” a cura di Emanuela Chiriacò con un saggio di Paola Del Zoppo (Primiceri Editore) che ripercorre e analizza un quarantennio durante il quale si assiste al superamento dello stereotipo vittoriano femminile e all’affermazione della New Woman.