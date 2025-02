Lecce, tir si ferma sulla Statale: traffico in tilt e disagi sulla 613

LECCE – Un guasto meccanico ad un tir sta causando enormi disagi sulla Strada Statale 613 che, da Brindisi, conduce a Lecce, a pochi chilometri dall’ingresso del capoluogo salentino. Nel momento in cui scriviamo, le 9.35 di lunedì 10 febbraio, sono centinaia le auto incolonnate e praticamente ferme, in attesa che chi di competenza sblocchi la situazione. Al vaglio, secondo quanto appreso, diverse soluzioni. Ovvero, l’utilizzo di una gru per spostare il camion e, quindi, la creazione di una seconda corsia sulla carreggiata che permetta ai mezzi incolonnati di procedere la loro marcia. Nel frattempo, oltre ai ritardi, si registra anche il malore di una persona anziana, soccorsa da altri automobilisti in attesa dell’arriva di un’ambulanza del 118.

