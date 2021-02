Lecce | Tifosi assembrati per sostenere la squadra

Dopo la visita nel corso della settimana di alcuni tifosi presso l’Acaya golf club, la squadra di Eugenio Corini, a poche ore dall’inizio del match contro il Cosenza, ha ricevuto un boost di carica dagli ultrà che hanno paralizzato la circolazione nel centro del capoluogo barocco per alcuni minuti e si sono fatti trovare sotto l’hotel dove la squadra si ritira alla vigilia degli impegni casalinghi.

Un breve discorso da parte dei tifosi alla squadra alla quale è stato chiesto di tirare fuori gli attributi per questa seconda parte di campionato che vede il Lecce impegnato nella rincorsa alle prime due posizioni distanti appena quattro punti. Il gruppo capeggiato dal capitano Mancosu, assiepato sotto l’ingresso dell’albergo ha ascoltato e ammirato la passione dei tifosi che tra poco celebreranno il poco felice anniversario di un anno senza stadio, l’ultima volta senza limitazioni risale infatti al primo marzo 2020 l’ultima partita normale prima di questo calcio senza colore e con poca passione.

POLEMICA – Intanto in città però sui social cresce la polemica per l’assembramento avvenuto nella centralissima via Trinchese in tanti hanno criticato le modalità con cui i sostenitori giallorossi hanno dimostrato il loro affetto nei confronti del club salentino.